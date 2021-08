Die Allianz Österreich ist 2021 weiterhin gut durch die noch immer anhaltende COVID-19-Krise gesteuert. Währenddessen haben heftige Unwetter teils zu erheblichen Schäden geführt und das Finanzergebnis im ersten Halbjahr beeinflusst. "Wir konnten in Zeiten der Pandemie erneut unsere hohe Widerstandsfähigkeit beweisen. Gleichzeitig haben wir nach den jüngsten Unwetterereignissen gezeigt, dass wir ein starker Partner sind und sich unsere Kund:innen, insbesondere in herausfordernden Zeiten wie diesen, auf uns verlassen können", kommentiert Rémi Vrignaud das Halbjahresergebnis der Allianz in Österreich.



Zwtl.: Trotz Unwetterschäden stabiles erstes Halbjahr

Das operative Ergebnis der Allianz Österreich beträgt im ersten Halbjahr 2021 insgesamt 91,1 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (107,6 Millionen Euro), das aufgrund des ersten Lockdowns von einer Beeinträchtigung im Neugeschäft geprägt war und gleichzeitig teils von niedrigeren Schadenfrequenzen profitiert hat, bedeutet das ein Minus von 15,3 Prozent. Im Ergebnis spiegeln sich Hagel-, Sturm- und Überschwemmungsschäden in der Höhe von 70,1 Millionen Euro wider, was einen deutlichen Anstieg zum Vergleichszeitraum des Vorjahres (20,5 Millionen Euro) bedeutet. Von den Unwettern besonders betroffen waren das Salzkammergut und das Innviertel in Oberösterreich sowie das nördliche Wald- und Weinviertel in Niederösterreich. Infolge der Naturereignisse stieg die Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) auf 88,7 Prozent.



Zwtl.: Plus bei Prämieneinnahmen



Die verrechneten Gesamt-Bruttoprämien aller Geschäftsbereiche belaufen sich im ersten Halbjahr 2021 auf 852,7 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Plus von 0,9 Prozent.

In der Schaden/Unfall- und Gesundheitsversicherung konnte ein Anstieg von 648,6 Millionen Euro um 2,7 Prozent auf 666,0 Millionen Euro erzielt werden. Zurückzuführen ist das starke Wachstum vorrangig auf das neue Produkt "Meine Gesundheitsversicherung", mit dem die Allianz Anfang des Jahres gestartet ist.