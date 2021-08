Guardian Technologies entwickelt ein fliegendes Löschsystem zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden (FOTO)

München (ots) - Die Waldbrandgefahr ist in diesem Jahr in Deutschland zwar

gering, doch in Griechenland und der Türkei toben die heftigsten Feuer seit

Jahrzehnten. Und auch hierzulande werden solche Ereignisse zunehmend

wahrscheinlich. Die frühzeitige Erkennung von Waldbränden kann Leben retten. Das

Brandschutz-Startup Guardian Technologies aus dem Allgäu hat ein System

entwickelt, um diese frühzeitige Erkennung zu gewährleisten und den Brandschutz

der Region zu erhöhen. Das Team hat ein System entwickelt, das Feuer mit

künstlicher Intelligenz erkennen und löschen kann - und diesen Löschroboter nun

mit einer Drohne gekoppelt. Wie genau das funktioniert, erklärt uns der Gründer

im Interview:



Hallo Jack Bolz-Mendel, Geschäftsführer von Guardian Technologies. Kannst du uns

zu Anfang erklären, wie euer Brandschutzsystem genau funktioniert?





Wir nutzen in unserem Startup die Möglichkeiten unserer Zeit, also künstlicheIntelligenz, Drohnen und vernetzte Systeme: Wir haben ein sehr kompaktesLöschsystem entwickelt, das auf der Unterseite einer Drohne installiert wird.Diese Drohne patrouilliert über einem Waldgebiet. Wenn es dann dort brennt, kanndie Drohne am Ort des Feuers einen Alarm absenden, somit den genauen Standortdes Feuers übermitteln und kleine Brände sogar direkt selbst löschen.Wann kommt die Drohne zum Einsatz?Man kann sich das so vorstellen, dass in den Waldflächen an verschiedenenStützpunkten und Standorten unsere Sensoren aufgestellt werden. Diese Sensorenermitteln dann, ob es brennt oder nicht. Wenn ein Brand verifiziert wurde, wirddie Drohne alarmiert und fliegt zum vermuteten Feuer. Wenn die Drohne amEinsatzort ist, fährt unser Löschsystem aus und richtet sich auf den Brand aus.Die Drohne schwebt dann über dem Feuer und das Löschsystem kann den Brandgezielt und sehr effizient löschen.Bislang sind solche Systeme nicht im Einsatz. Wie kamt ihr zu der Idee?Die Idee entstand tatsächlich durch ein persönliches Erlebnis. Es gab 2016 beimir in der Nachbarschaft einen Hausbrand. Das war das erste Mal, dass ichhautnah an einem brennenden Gebäude stand und mir wurde bewusst, wie real dieseBedrohung ist. Nachdem ich tiefer in die Normen und den Stand der Technik desBrandschutzes eingetaucht bin, stellte ich schnell fest, dass hier ein enormesPotenzial für Verbesserungen und damit mehr Sicherheit schlummert.Gibt es denn eine Möglichkeit dieses System auch für Häuser oder andere Flächeneinzusetzen?Die Kombination aus Löschsystem und Drohne ist vorrangig für den Outdoorbereichgedacht. Primär liegt unser Fokus allerdings darauf, den generellen Brandschutzzu verbessern. Daher kann man das grundlegende Löschsystem auch für denInnenraum und für Gebäude nutzen, in denen möglicherweise eine Sprinkleranlageoder eine Brandmeldeanlage notwendig wäre.Wie sieht eure Planung für die Zukunft des Systems aus?Wir wollen erst einmal in kleineren Bereichen starten und dann versuchen, dasLöschsystem so skalierbar wie möglich zu machen. Unser Ziel ist es, das Systemso schnell wie möglich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich auszuweiten.Pressekontakt:Guardian Technologies GmbHFischergasse 688131 LindauRuben SchäferTel: 01520 4907120Mail: mailto:ruben@rubenschaefer.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/153428/4987129OTS: Guardian Technologies GmbH