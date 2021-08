--------------------------------------------------------------------------------

05.08.2021Kapsch TrafficCom AGWienFN 223805 aISIN AT000KAPSCH9Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung derKapsch TrafficCom AG("Gesellschaft")für Mittwoch, den 8. September 2021 um 10:00 Uhr (MESZ)Konferenzzentrum im Hause der Kapsch TrafficCom AG,Am Europlatz 2,1120 Wien, ÖsterreichI. ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG OHNEPHYSISCHE PRÄSENZ DER AKTIONÄRE1. Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG) undGesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV)Der Vorstand beschloss nach sorgfältiger Abwägung sowie zum Schutz der Aktionäreund sonstigen Teilnehmer eine virtuelle Hauptversammlung durchzuführen.Die Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG am 8. September 2021 wird aufGrundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020 idF BGBl. I Nr. 156/2020 und der COVID-19-GesV (BGBl. II Nr. 140/2020 idF BGBl. II Nr. 616/2020)unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch derTeilnehmer als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt.Der Vorstand bittet um Verständnis, dass Aktionäre aus Gründen desGesundheitsschutzes bei der Hauptversammlung am 8. September 2021 (mit Ausnahmeder besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV) nichtphysisch teilnehmen können. Die virtuelle Hauptversammlung findet unterphysischer Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, des Vorsitzenden undweiterer Mitglieder des Vorstands, des beurkundenden Notars und der vier von derGesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter im Konferenzzentrumim Hause der Kapsch TrafficCom AG, Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich, statt.Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelleHauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesV führt zu Modifikationen im sonstgewohnten Ablauf der Hauptversammlung sowie in der Ausübung der Rechte derAktionäre.Die Stimmrechtsausübung, das Recht Anträge zu stellen und das Recht Widerspruchzu erheben erfolgen ausschließlich durch Vollmachtserteilung und Weisung aneinen der von der Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertretergemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV.Das Auskunftsrecht kann in der virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären