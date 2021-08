Preis und Nachfrage für Seltene Erden ziehen an. Das kommt auch dem größten, westlichen Produzenten zugute.

Wie MP Materials weiter mitteilte, stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 141%, was vor allem am Anstieg der realisierten Verkaufspreise von Seltene Erden-Oxiden (REO) in Konzentrat gelegen habe. Diese hätten sich aufgrund der gestiegenen Nachfrage um 137% erhöht, hieß es weiter. Das Unternehmen meldete außerdem einen Anstieg des bereinigten EBITDAs um 491% zum Vorjahreszeitraum.

MP Materials (NYSE: MP) , der größte Produzent so genannter Seltener Erden in der westlichen Welt, konnte das Produktionsvolumen des zweiten Quartals um 11% auf 10.305 Tonnen Seltene Erden-Oxide steigern. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres waren es 9.287 Tonnen. Das Unternehmen führte dies auf leichte Verbesserungen in der Effizienz des Betriebs auf der Mountain Pass-Mine zurück.

Den Nettogewinn gab MP Materials mit 27,2 Mio. Dollar an. Im Vorjahr hatte noch ein Nettoverlust von 62,5 Mio. Dollar in den Büchern gestanden. Damals war eine nichtbare Zahlung in Höhe von 66,6 Mio. Dollar auf Grund der Annullierung eines Vertriebs- und Marketingabkommens angefallen. Der bereinigte Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 583% auf 33,4 Mio. Dollar, was vor allem auf das gestiegene, bereinigte EBITDA zurückzuführen sei, so das Unternehmen. Dem hätten höhere Einkommenssteuerzahlungen gegenübergestanden.

MP Materials ist der größte Seltene Erden-Produzent des Westens und betreibt die Seltene Erden-Mine und Verarbeitungsanlage Mountain Pass in Kalifornien an der Grenze zu Nevada.

Auch die von GOLDINVEST.de beobachtete American Rare Earths (WKN A2P8A0 / ASX ARR) will von der deutlich besseren Lage am Markt für die gar nicht so Seltenen Erden profitieren. Das Unternehmen verfügt über gleich mehrere, sehr aussichtsreiche Projekte in den USA – zum Teil sogar in der Nähe der Mountain Pass-Mine – und konnte erst kürzlich eine starke Ressourcenaktualisierung von der La Paz-Liegenschaft melden. (Kursexplosion: Seltene Erden-Ressource steigt um 117 Prozent!)

