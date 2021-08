Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BARCLAYS stuft WPP auf 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für WPP nach einer Investorenveranstaltung von 1150 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "So mögen wir es", schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag …