(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz zu jüngsten Katastrophenschäden und Rückstellungen für US-Rechtsstreit, aktualisierte Aktienreaktion)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherer Allianz wird nach einem überraschend hohen Gewinnsprung im zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Der operative Gewinn dürfte in der oberen Hälfte der Zielspanne von 11 bis 13 Milliarden Euro liegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Freitag in München mit. Die immensen Schäden infolge der Hochwasserkatastrophe im Juli tun der Zuversicht von Allianz-Chef Oliver Bäte keinen Abbruch. Zudem will der Konzern wieder Geld in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Allerdings fürchtet der Vorstand möglicherweise immense Kosten infolge eines Rechtsstreits in den Vereinigten Staaten.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an. Der Kurs der Allianz-Aktie legte am Morgen um mehr als zwei Prozent zu. Allerdings war er am Montag auf seinen tiefsten Stand seit Februar gefallen, nachdem der Konzern am Sonntag milliardenschwere Risiken infolge von Klagen und behördlichen Untersuchungen in den USA öffentlich gemacht hatte.