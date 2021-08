BERENBERG stuft Zalando auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Benedict

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zalando nach Quartalszahlen von 86 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Investitionen in das Marketing und die Preisgestaltung hätten den operativen Gewinn (Ebit) belastet, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seinen neuen Schätzungen nähere er sich nun aber dem oberen Ende der vom Online-Modehändler in Aussicht gestellten Zielspannen an./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.