BERENBERG stuft BAYER AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer nach Quartalszahlen von 74 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Diese seien ein weiterer Rückschlag gewesen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. So habe das Geschäft mit Agrarchemie beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung um rund ein Sechstel verfehlt. Ein positiver Ausgang der Rechtsstreitigkeiten in den USA könne aber zu einer Neubewertung der Aktien führen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.