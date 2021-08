Starke Q2-Entwicklung und erneuter Ergebnissprung führen zur Anhebung der Jahresziele



Uzin Utz hat gestern vorläufige Zahlen berichtet. Dank der anhaltend positiven Impulse aus der Bauwirtschaft und begünstigender Ergebniseffekte konnte das Unternehmen die hohe Wachstumsdynamik auch im zweiten Quartal fortsetzen. Als Folge wurden auch die Jahresziele angehoben.

Bereits in Q1 legte Uzin Utz angesichts einer hohen Nachfrage in den Kern- und Wachstumsregionen, ausgeprägten Nachholeffekten sowie umfangreicher Skaleneffekte eine starke Basis für das Gesamtjahr (Q1/21: Umsatz +6,6% yoy; EBIT: +36,6% yoy). Auch in Q2 hat sich die erfreuliche Entwicklung fortgesetzt. Konkret erreichte das Unternehmen ein Erlöswachstum von rund +32,0% auf 117,0 Mio. Euro (MONe: 117,8 Mio. Euro) und abermals einen massiven Ergebnissprung. So lag das EBIT mit rund 17,0 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert (+151,1% yoy) und unseren Prognosen (MONe: 11,3 Mio. Euro). Erneut dürften die hohe Kapazitätsauslastung und damit einhergehende Skaleneffekte sowie der Wegfall von Reise- und Bewirtungskosten das Profitabilitätsniveau gestützt haben. Zudem stellt der Verkauf eines als Finanzinvestition gehaltenen Grundstücks einen positiven Einmaleffekt i.H.v. 1,3 Mio. Euro dar, wodurch die Marge auf beeindruckende 14,5% ausgebaut wurde (Q2/20: 7,6%).



Auf Halbjahressicht markiert das Unternehmen damit trotz der marktbedingten Herausforderungen (u.a. Rohstoffe, Fracht) neue Rekordergebnisse. Aufgrund der komfortablen Ergebnissituation (H1 EBIT: 29,0 Mio. Euro; +87,6% yoy) hob das Management die Prognose für das Gesamtjahr an und erwartet nunmehr ein EBIT über dem bereits starken Vorjahreswert (EBIT FY20: 40,1 Mio. Euro). Wenngleich wir mit unseren Prognosen eine vorteilhafte Entwicklung und ein nur leicht rückläufiges EBIT antizipiert hatten (MONe EBIT alt: 36,3 Mio. Euro; EBIT-Marge: 8,7%), haben wir unsere kurz- und mittelfristigen Schätzungen entsprechend angepasst.



Rating: Kaufen

Kursziel: 95,00 Euro