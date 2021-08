Alpha Esports Tech goes mobile und startet mit 'GamerzArcade' Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 06.08.2021, 10:54 | 74 | 0 | 0 06.08.2021, 10:54 |

DGAP-Media / 06.08.2021 / 10:54

Alpha Esports Tech goes mobile und startet mit "GamerzArcade"

Die Alpha ESports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ), ein Technologieunternehmen, das sich auf die aufstrebenden Märkte in den Bereichen Esports, mobiles Gaming, Commerce und Blockchain konzentriert, vermeldet die Einführung seiner Mobile-Gaming-Plattform "GamerzArcade". Die Plattform bietet Usern mit Alpha-Account die Möglichkeit, an täglichen, wöchentlichen und monatlichen Mobile-Gaming-Wettbewerben teilzunehmen und Preise zu gewinnen. Nach "GamerzArena" nun also "GamerzArcade" und die Attacke auf den Mobile-Markt: Das Unternehmen kann jetzt auch Wettbewerbe für bekannte "Casual Games" wie "Solitaire", "Schach", "Dame" und "Soduku" veranstalten und ist weiterhin bestrebt das Spieleangebot über Partnerschaften mit externen Entwicklern von Handyspielen zu erweitern. Mit der zukünftigen Partnerschaft mit "MarketJS" kann das Unternehmen nun auch Wettbewerbe für beliebte Mobile-Games veranstalten. "MarketJS" wird die Spiele und Inhalte für die Plattform bereitstellen. Im Rahmen der Partnerschaft erhält Alpha Zugriff auf die gesamte Bibliothek an bestehenden Spielen von "MarketJS", einschließlich Arcade-Spiele, Sportspiele, Brettspiele und Strategiespiele wie "Axe Master", "Casual Chess", "Dart Master" und "Flick Basketball" sowie monatliche Neuerscheinungen.

Der Mobile-Gaming-Markt wächst und wächst. Im vergangenen Jahr machten Mobile Games nahezu 50 Prozent des weltweiten Umsatzes mit Videospielen aus. Da auch die Durchdringungsraten von Mobiltelefonen und die Smartphone-Nutzung auf globaler Ebene weiter wachsen, dürften die Umsätze auf dem Markt der Mobile-Games bis 2023 die 100-Milliarden-Dollar-Marke knacken. Zudem konnte die Branche einen Zuwachs der User um 12 Prozent auf über 2,5 Milliarden verzeichnen.

https://www.statista.com/topics/1906/mobile-gaming/ "Mobile-Gaming und GamerzArcade erweitern unsere bestehende Dynamik und werden das Engagement, die Nutzerbasis und die Monetarisierung von Alpha steigern", sagte der interimistische CEO Matthew Schmidt und ergänzte: "Wir haben bereits gesehen, dass Unternehmen wie Skillz gezeigt haben, dass dieses Geschäftsmodell Millionen von Nutzern anziehen kann. Durch die Nutzung unseres starken Management- und Beratungsteams, um diesen neuen Bereich zu aktivieren, sind wir davon überzeugt, dass wir uns in einer günstigen Position befinden, um mit zahlreichen unterschiedlichen Entwicklern von Handyspielen zusammenzuarbeiten und deren Nutzern Wettbewerbe und Turniere anzubieten." Seite 2 ► Seite 1 von 9





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer