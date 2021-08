FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hellofresh sind am Freitag nach einem eingetrübten Profitabilitätsausblick des Kochboxenversenders abgerutscht. Die Papiere fielen im frühen Handel um bis zu 8,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit rund zweieinhalb Monaten. Dann aber relativierte sich dies etwas, zuletzt notierten sie 3,8 Prozent niedriger bei etwa 75 Euro. Damit gehörten sie zu den schwächsten Werten im MDax .

Hellofresh setzt weiter voll auf die Wachstumskarte, nimmt dafür aber eine geringere Profitabiltät in Kauf. Nach einem starken zweiten Quartal erhöhte der Vorstand das Umsatzziel für das laufende Jahr. Da der Dax-Kandidat mehr Geld in weiteres Wachstum investieren will, senkte er aber das Ziel für die operative Marge.