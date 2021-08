Versicherer wappnen sich für ESG-Risiken

Frankfurt am Main (ots) - PwC`s Insurance Pulse Survey: 54 Prozent der Führungskräfte rechnen in den nächsten sechs Monaten mit besserer Geschäftslage / Versicherer sehen sich vor allem in der Kapitalstärke sehr gut aufgestellt / Die größten Risiken bilden hohe Kapazitäten und niedrige Anlagerenditen / 43% fürchten einen Mangel an qualifizierten Mitarbeiten.