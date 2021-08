Crédit Agricole Normandie Seine Modalités de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2021 Nachrichtenquelle: globenewswire | 06.08.2021, 11:00 | 22 | 0 | 0 06.08.2021, 11:00 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE Société coopérative à capital variable, régie par les articles L.512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier et la loi N°47-1775 du 10/09/1947 portant sur les statuts de la coopération. Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume. R.C.S. : 433 786 738 Rouen. – Code NAF 6419Z Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2021. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine informe le public que le Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2021 est disponible sur le site Internet : www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine.fr dans la rubrique « Informations Réglementées », à compter de ce jour jeudi 06 Août 2021, et a été déposé auprès de l’AMF. Attachment CRNS 062021 Communique mise a disposition







