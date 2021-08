Erstmals können Anleger in einen UCITS-konformen Bitcoin-ETF investieren. Der ETF trackt einen Krypto-Aktienindex, der zu 90 Prozent mit dem Bitcoin-Kurs korreliert. Es gibt aber auch Alternativen zum ETF.

Winston Penhall, Fondsanwalt bei Keystone Law in London, erklärte gegenüber der FT: „Ich kenne bisher keinen Fonds, der sich auf digitale Assets unter dem Ucits-Schirm konzentriert“.

Bisher können Krypto-Anleger, die nicht direkt in Digitalwährungen investieren wollen, dies nur über Einzelinvestments in Krypto-Aktien oder Zertifikate wie beispielsweise das Smart Crypto Indexzertifikat (ISIN: DE000VQ8SSC7)* tun. Das Indexzertifikat bildet im Gegensatz zum Bitcoin-ETF von Melanion aber nicht nur Krypto-Aktien ab, sondern auch wichtige Kryptowährungen, was viele kryptoaffine Anleger präferieren dürften.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

