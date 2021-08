Anlegerverlag dynaCERT – Was ist denn hier los? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 06.08.2021, 11:32 | 13 | 0 | 0 06.08.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de dynaCERT leuchtet heute in kräftigem Grün. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund neun Prozent an. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Startet hier jetzt die nächste Party? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur dynaCERT-Aktie. Einfach hier klicken. Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Bei 0,19 EUR liegt dieser Haltegriff. Anleger sollten dynaCERT also unbedingt im Auge behalten. Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Denn demnach sind für dynaCERT Abwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 0,33 EUR eingependelt hat. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können. Fazit: Wie es bei dynaCERT weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





