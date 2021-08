WFP warnt vor Hungerkrise in Myanmar - Finanzierung von Hilfen fehlt

YANGON (dpa-AFX) - Rund sechs Monate nach dem Militärputsch in Myanmar haben die Vereinten Nationen vor einer schweren Hungerkrise in dem südostasiatischen Land gewarnt. Für dringend benötigte Hilfen des Welternährungsprogramms (WFP) stehe nicht ausreichend Geld bereit, teilte die Organisation am Freitag mit.

"Die Menschen in Myanmar erleben die schwierigste Zeit seit Langem. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir Zugang zu allen Menschen in Not haben und die Mittel erhalten, um sie mit humanitärer Hilfe zu versorgen", sagte WFP-Landesdirektor Stephen Anderson.