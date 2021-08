High Tide schließt Übernahme von Einzelhandels-Portfolio in Regina ab und stärkt damit seine Präsenz in Saskatchewan

- Mit dem Abschluss der Übernahme betreibt High Tide nunmehr 90 Cannabis-Einzelhandelsstandorte in ganz Kanada.

- Nach vollständiger Entwicklung wird High Tide in der Provinz Saskatchewan neun Filialen betreiben, die alle bis Ende des Jahres eröffnet sein sollen.

Calgary, Alberta, 6. August 2021 / CNW / − High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (NASDAQ: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 13. Juli 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Übernahme (die „Übernahme“) der Firma 102105699 Saskatchewan Ltd. („102 Saskatchewan“) abgeschlossen hat. 102 Saskatchewan ist Inhaber von fünf Cannabis-Einzelhandelsstandorten in Regina (Saskatchewan), von denen einer bereits in Betrieb ist und vier weitere sich noch in unterschiedlichen Ausbau- und Entwicklungsphasen befinden. Alle fünf Standorte werden voraussichtlich noch vor Ende des Jahres 2021 in Betrieb sein. 102 Saskatchewan steht derzeit noch in Verhandlungen zu einem sechsten Standort, der bei erfolgreichem Abschluss ebenfalls in das Übernahme-Portfolio eingebunden wird.

Die Übernahme erfolgte im Einklang mit den Bedingungen einer am 5. August 2021 abgeänderten Aktienkaufvereinbarung (die „Übernahmevereinbarung“). Kopien dieser Vereinbarung können unter dem Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite eingesehen werden. High Tide hat sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Firma 102 Saskatchewan („102-Aktien“) von den 102 Saskatchewan-Aktionären erworben und diesen als Gegenleistung dafür (i) 254.520 Stammaktien von High Tide (jede eine „High-Tide-Aktie“) im Gesamtwert von 2.002.000 CAD (die „Aktienvergütung“) auf Basis eines festgesetzten Preises von 7,8658 Dollar pro High Tide-Aktie - entspricht dem volumengewichteten Durchschnittspreis pro High Tide-Aktie an der TSX Venture Exchange („TSXV“) während der letzten zehn aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem Abschluss der Übernahme - sowie (ii) 698.000 CAD in bar (zusammen mit der Aktienvergütung, die „Gegenleistung“) übergeben.