Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio finden sich aktuell 20 Positionen. Während des Schreibens dieser Zeilen liegen alle Investments im Plus. Drei davon aber mit marginalen Gewinnen von unter drei Prozent. Dazu muss man auch fairerweise sagen, dass wir uns in den letzten Wochen von mehreren Verlustpositionen getrennt haben. Diese Auslese ist wichtig. Es gilt die alte Börsenweisheit: Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen. Das genau machen wir. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf über 57 Prozent Buchgewinn. Diese Woche haben wir die BANCO BILBAO neu aufgenommen und bei ALFEN den Zielkurs erhöht. Heute ziehen wir hier noch einen Stop zur Gewinnsicherung ein und nehmen Anpassungen OTIS, BILLERUDKORSNÄS und KLÖCKNER & CO vor. Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt, repräsentiert durch die großen Indizes.

