uCloudlink arbeitet mit AIR-U zusammen, um sein erstes HyperConn Produkt in Japan auf den Markt zu bringen

HONG KONG, 6. Aug. 2021 /PRNewswire/ -- UCLOUDLINK GROUP INC. (NASDAQ: UCL, „uCloudlink"), der weltweit erste und führende Marktplatz für die gemeinsame Nutzung von mobilem Datenverkehr, hat sich mit AIR-U zusammengeschlossen, um seine branchenführende HyperConn-Lösung auf dem neuen ATab-1 CLOUD Air-WiFi Tablet in Japan einzuführen. Die neueste Lösung von uCloudlink wird eine wesentliche Rolle bei der Transformation der japanischen Wirtschaft spielen, da sich die Nachfrage von Inbound-Reisen hin zu inländischen Telearbeitsmöglichkeiten wie Fernarbeit und Online-Lernen verschiebt.

Das ATab-1 ist mit der Technologie HyperConn und CloudSIM von uCloudlink ausgestattet. Es verfügt zudem über ein 10,1-Zoll-FHD-Display, eine 8-Megapixel-„In-Kamera" und eine 2-Megapixel-„Out-Kamera". Die Einführung des Tablets folgt dem virtuellen Start von uCloudlink auf dem MWC Barcelona am 30. Juni - und ist damit der erste Business Case und der erste Einsatz von HyperConn auf dem japanischen Markt. Dank der hochmodernen Technologien von uCloudlink können sich ATab-1-Benutzer automatisch mit dem besten mobilen und Festnetz-Breitbandnetz in Japan sowie in anderen Ländern und Regionen im Ausland verbinden.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AIR-U, die erlaubt, das erste HyperConn -fähige Tablet in Japan auf den Markt zu bringen. Durch den Einsatz unserer CloudSIM-Technologie verbindet sich der ATab-1 jederzeit nahtlos mit dem besten verfügbaren Netzwerk und bietet Benutzern eine noch nie dagewesene Stabilität für ihre Verbindung und einzigartige Zuverlässigkeit, egal ob zu Hause, in der Schule, im Büro oder unterwegs. Wir sind ganz klar der Marktführer für qualitativ hochwertige Datenkonnektivitätsdienste und bieten eine Lösung für Probleme der Abdeckung, Überlastung und der Sicherheit", sagte Chaohui Chen, CEO von uCloudlink. „Japan ist derzeit unsere umsatzstärkste Region. Die Größe des japanischen Marktes in Verbindung mit seiner Offenheit für neue Technologien macht ihn zu einem wichtigen Ort für ein innovationsorientiertes Unternehmen wie uCloudlink, das seine Präsenz ausbauen möchte. Wir freuen uns sehr, unsere fortschrittliche Technologie durch diese neue Zusammenarbeit den japanischen Verbrauchern zugänglich zu machen."