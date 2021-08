P&G stellt Athleten, die mit Liebe führen, in den Mittelpunkt bei den Olympischen Spielen Tokio 2020, feiert ihre Anstrengungen und inspiriert andere zu positivem Handeln

Als Olympia-Sponsor der letzten 10 Jahre legt Procter & Gamble (NYSE: PG) seinen Schwerpunkt darauf, den einzigartigen Weg der Sportler zu ihren olympischen Träumen zu würdigen und zu unterstützen, wozu auch die gute Sache, für die sie eintreten, und ihre Arbeit, mit der sie positive Veränderungen in ihren Gemeinden vorantreiben, gehören. Im Vorfeld der Olympischen Spiele Tokio 2020 ließ sich P&G von den weltweiten selbstlosen Aktionen der olympischen und paralympischen Athleten inspirieren, die sich für andere einsetzen. Dies veranlasste P&G zur Schaffung des Athletes for Good Fund in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC). Der Fonds dient dazu, die Arbeit von olympischen und paralympischen Athleten und Hoffnungsträgern zu würdigen und zu fördern, die ihre Zeit, ihr Talent und ihre Ressourcen für wohltätige Zwecke in den Bereichen Gemeinschaft, Chancengleichheit und Inklusion sowie ökologische Nachhaltigkeit einsetzen. Für die Olympischen Spiele Tokio 2020 stellte der Athletes for Good Fund über 500.000 US-Dollar an Fördermitteln zu Verfügung, mit denen die Bemühungen der von den Empfängern ausgewählten Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt werden sollen.

Athletes Mariah Duran, Alice Dearing, Brian Afanador and Erica Sullivan share their personal experiences that inspired them to serve their communities during a panel discussion hosted by P&G. (Photo: Business Wire)

Heute begrüßten Olympia-Goldmedaillengewinnerin Nastia Liukin (USA, Turnlegende) und Olympia-Silbermedaillengewinner Gus Kenworthy (Großbritannien, Freestyle Ski) als gemeinsame Gastgeber einer virtuellen Podiumsdiskussion mit dem Titel „Champions and the Causes They Champion” vier Athleten, die nicht nur unglaubliche Wettkämpfer sind, sondern auch Mitgefühl, Menschlichkeit und Güte auf dem Spielfeld wie auch abseits davon an den Tag legen. Zu den Diskussionsteilnehmern zählten:

Mariah Duran* , USA, Skateboarden: Mariah weiß aus persönlicher Erfahrung, wie einschüchternd es ist, in einer von Männern dominierten Sportart mit wenigen weiblichen Mentoren anzutreten. Heute ist sie Vorbild, Mentorin und Fürsprecherin für junge Mädchen im Skatesport. Durch ihre Arbeit mit Skate Like A Girl ermutigt sie die nächste Generation von Mädchen, ihre Leidenschaft weiter zu verfolgen.

Alice Dearing* , Großbritannien, Schwimmen: Als erste schwarze Schwimmerin für das britische Team bei den Olympischen Spielen hat Alice die Barrieren im Schwimmsport, mit denen Farbige konfrontiert sind, selbst erlebt. Sie hat die Dinge selbst in die Hand genommen und ist heute eine führende Botschafterin der Black Swimming Association (BSA). Ihr Schwerpunkt liegt auf vermehrter Teilhabe und der Veränderung von Einstellungen, damit mehr Schwarze erkennen, wie wichtig es ist, schwimmen zu lernen.

Brian Afanador* , Puerto Rico, Tischtennis: Nachdem der Hurrikan Maria auf Puerto Rico schwere Verwüstungen angerichtet hatte, nutzte er seine Plattform als Olympiasportler, um durch vermehrte Aufmerksamkeit seiner Gemeinde zu helfen. In Zusammenarbeit mit #Yonomequito Foundation hat er zum Wiederaufbau von Häusern und zur Versorgung bedürftiger Familien vor Ort mit Lebensmitteln, sauberem Wasser und Katastrophendiensten beigetragen.

Erica Sullivan, USA, Schwimmen: Als offen homosexuelle asiatisch-amerikanische Schwimmerin setzt Erica sich für die intersektionelle Gleichberechtigung im Sport ein. Im Rahmen der Olympischen Spiele Tokio 2020 nutzte sie ihre Pressekonferenz dazu, auf Minderheiten wie die LGBTQ+-Gemeinde aufmerksam zu machen.

„Der Geist der Olympischen Spiele hat die Kraft, uns zu beflügeln und zu vereinen, und diese unglaublichen Athleten haben diesen Geist über die olympische und paralympische Bewegung hinaus in ihre Gemeinden getragen. Ihr Ziel dabei ist, positiven Wandel zu bewirken“, so die Moderatorin Nastia Liukin. „Es ist erfreulich zu sehen, dass Unternehmen wie P&G weiterhin Athleten auf dem Spielfeld wie auch abseits davon würdigen und ihre Bemühungen unterstützen, Gutes in den Gemeinden zu fördern, damit andere sich ermuntert fühlen, das Gleiche zu tun.”