Anlegerverlag dynaCERT: The sky is the limit! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 06.08.2021, 12:32 | 28 | 0 | 0 06.08.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Allen Grund zur Freude haben heute dynaCERT-Aktionäre. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund neun Prozent an. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Doch wie geht es nun weiter? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu dynaCERT erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Diese Grenze ist bei 0,19 EUR zu finden. Für dynaCERT geht es jetzt also um die Wurst! Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Danach notiert dynaCERT in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 0,33 EUR. Die langfristigen Abwärtstrends verlangsamen sich also mit dem heutigen Tage deutlich. Fazit: Bei dynaCERT geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer