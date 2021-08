Venture Global gibt den Abschluss einer vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von 2.500.000.000 USD durch Venture Global Calcasieu Pass, LLC bekannt

ARLINGTON, Virginia, 6. August 2021 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. („Venture Global") gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Venture Global Calcasieu Pass, LLC („VGCP") das zuvor angekündigte Angebot von vorrangig besicherten Anleihen in Höhe von insgesamt 2.500.000.000 USD abgeschlossen hat, die in zwei Serien ausgegeben wurden: (i) eine Reihe von 3,875 % vorrangigen gesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 in einem Gesamtbetrag von 1.250.000.000 USD (die „Schuldverschreibungen 2029") und (ii) eine Reihe von 4,125 % vorrangigen gesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 in einem Gesamtbetrag von 1.250.000.000 USD (die „Schuldverschreibungen 2031" und, zusammen mit den Schuldverschreibungen 2029 die „Schuldverschreibungen"). Die Schuldverschreibungen 2029 werden am 15. August 2029 fällig, die Schuldverschreibungen 2031 werden am 15. August 2031 fällig.

VGCP beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um (i) bestimmte ausstehende Beträge im Rahmen der bestehenden vorrangigen besicherten First-Lien-Kreditfazilitäten von VGCP (die „bestehenden Kreditfazilitäten") im Voraus zu zahlen, (ii) Bruch- und Sicherungskündigungskosten im Zusammenhang mit einer solchen Vorauszahlung zu zahlen und (iii) Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit dem Angebot zu zahlen. Die Anleihen werden von TransCameron Pipeline, LLC (einer Tochtergesellschaft von VGCP) garantiert. Die Schuldverschreibungen sind gleichrangig durch ein erstrangiges Sicherungsrecht an den Vermögenswerten besichert, die die bestehenden Kreditfazilitäten sichern.