(Neu: Kursverlauf, Einstieg, weitere Analystenstimme)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hellofresh haben am Freitag ihre anfänglich massiven Kursabschläge bis zum Mittag wettgemacht. Nachdem die Papiere im frühen Handel um bis zu 8,7 Prozent abgesackt waren, erholten sie sich im weiteren Verlauf sukzessive und drehten sogar ins Plus. Zuletzt notierten die Anteilsscheine unverändert zum Vortagesschluss bei 78,02 Euro. Der MDax der mittelgroßen Werte gab leicht nach.

Hellofresh setzt weiter voll auf die Wachstumskarte, nimmt dafür aber eine geringere Profitabiltät in Kauf. Nach einem starken zweiten Quartal erhöhte der Vorstand das Umsatzziel für das laufende Jahr. Da der Kandidat für den Aufstieg in den deutschen Leitindex Dax mehr Geld in weiteres Wachstum investieren will, senkte er aber das Ziel für die operative Marge.