DZ BANK stuft UNITED INTERNET AG auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von United Internet von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Analyst Karsten Oblinger passte sein Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an das leicht bessere …