Neuer Medien-Champion: RTL Deutschland und G+J werden zusammengeführt Gütersloh (ots) - Die Medienunternehmen RTL Deutschland und Gruner + Jahr gehen zusammen, um einen neuen nationalen, crossmedialen Medien-Champion zu bilden. Die Entscheidung folgt einem mehrmonatigen Prüfprozess mit dem Ziel, die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der führenden privaten TV-, Radio- und Streaming-Gruppe des Landes und dem Verlagshaus mit seinen starken Marken zu vertiefen. Das neue Unternehmen wird mit Beginn des kommenden Jahres operativ an den Start gehen.



Bertelsmann-CEO Thomas Rabe sagt: "Die zuständigen Gremien, das Board der RTL Group, der Vorstand und der Aufsichtsrat von Bertelsmann, sind zu dem Schluss gekommen, dass RTL Deutschland und G+J ihr Wachstumspotenzial gemeinsam besser ausschöpfen können. Mit der Bildung dieses nationalen Medien-Champions werden die strategischen Prioritäten von Bertelsmann wie zuvor in Frankreich, den Niederlanden und Belgien umgesetzt. Unsere Mediengeschäfte auf dem deutschen Markt werden im Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen gestärkt." Rabe weiter: "Kein anderes Medienunternehmen hierzulande kann ein derartiges, gattungsübergreifendes Wachstumsbündnis schaffen. RTL Deutschland und G+J sind ein Content-Powerhouse mit der Inhalte-Kompetenz von unter anderem 1.500 Journalistinnen und Journalisten. Die Unternehmen führen starke Inhalte und Marken in einer Hand crossmedial zusammen. Dabei entstehen jährliche Synergien in Höhe von rund 100 Millionen Euro - größtenteils wachstumsbedingt."