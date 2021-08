FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein optimistischerer Jahresausblick könnte bei den Aktien des Medienkonzerns RTL Group für einen Befreiungsschlag sorgen. Noch ist dieser allerdings nicht gelungen, wenngleich die Aktien den SDax am Freitag mit einem Plus von zuletzt knapp 5 Prozent auf 49,44 Euro anführten. In der Spitze war es bis auf 50,50 Euro nach oben gegangen, womit die Anleger auf einen Ausbruch aus dem Seitwärtstrend der vergangenen Monate zwischen rund 46 und rund 51 Euro hoffen durften. Dann aber schrumpfte das Kursplus, der Vorstoß könnte also scheitern.

Der diesjährige Umsatz des Medienkonzerns soll nun bei 6,5 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) bei 1,05 Milliarden liegen. Zuvor waren für diese beiden Kennziffern 6,2 Milliarden und 975 Millionen Euro als Ziele kommuniziert worden. Vor allem aufgrund eines starken Wachstums der TV-Werbeumsätze zog der Gesamterlös des ersten Halbjahres an. Das Ebita lag mit 483 Millionen Euro gut 87 Prozent höher als im pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum.

Laut einem Händler war eine starke erste Jahreshälfte keine komplette Überraschung, der Ausblick sei aber stärker angehoben worden als gedacht. Er verwies dabei auf einen guten Trend im TV-Geschäft mit stark anziehenden Werbeerlösen - ein Effekt, der sich zuvor schon beim Konkurrenten ProSiebenSat.1 gezeigt habe. Dessen Aktien kletterten am Morgen im Schlepptau um zuletzt drei Prozent. Sie erholten sich damit von ihrem schwachen Vortag.

Außerdem vermeldete die Mediengruppe am Freitag die Übernahme der deutschen Magazingeschäfte und damit einem wesentlichen Teil der Verlagsgruppe Gruner + Jahr, die auch zum RTL-Mutterkonzern Bertelsmann gehört. Bertelsmann- und RTL-Chef Thomas Rabe sprach davon, mit der Zusammenführung einen crossmedialen "Champion" schaffen zu wollen. Der Kaufpreis beträgt nach RTL-Angaben 230 Millionen Euro ohne Barmittel und Schulden./tih/edh/mis/ag