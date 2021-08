Gold: Trading-Chancen insbesondere rund um Notenbanksitzungen

Negative Zinsen, steigende Staatsschulden, explodierende Geldmengen – all das sollte Gold in die Karten spielen. Nun zieht auch die Inflation stark an. Hilft das dem gelben Edelmetall auf die Sprünge?

Negative Zinsen, steigende Staatsschulden, explodierende Geldmengen – all das sollte Gold in die Karten spielen. Nun zieht auch die Inflation stark an. Hilft das dem gelben Edelmetall auf die Sprünge?

Schon seit geraumer Zeit sprechen viele fundamentale Gründe für Gold. Die Zinsen sind tief im Keller, die Geldmengen explodieren und die Staatsschulden haben sich im Rahmen der Corona-Krise nochmals stark erhöht. Nach Schätzungen der Weltbank ist die globale Schuldenquote allein im Jahr 2020 von 83,5 Prozent auf 98,8 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung nach oben geschnellt und ein Ende der Schuldenpolitik ist vielerorts nicht abzusehen. Streng nach der Theorie müssten diese Faktoren eigentlich zu einem signifikanten Anstieg des Goldpreises führen. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass inzwischen auch die Inflation deutlich angesprungen ist. In den USA sind die Verbraucherpreise im Juni mit 5,4 Prozent so stark gestiegen wie seit August 2008 nicht mehr. Gleichzeitig warnte der Internationale Währungsfonds (IWF) erst vor wenigen Tagen davor, dass sich die aktuelle Inflation als mehr als nur vorübergehend erweisen könnte. Zwar korreliert der Goldpreis nicht grundsätzlich mit den Inflationserwartungen, doch die Neigung vieler Anleger, in diese Assetklasse zu investieren, nimmt mit steigender Geldentwertung in jedem Fall zu.