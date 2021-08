Vonovia meldet für das erste Halbjahr 2021 einen Anstieg der Funds from Operations von 676 Millionen Euro auf 765 Millionen Euro. Die gesamten Segmenterlöse seien von 2,1 Milliarden Euro auf 2,31 Milliarden Euro gestiegen, so das Bochumer Immobilien-Unternehmen am Freitag. Das bereinige EBITDA gibt der DAX-notierte Konzern mit 1,02 Milliarden Euro an nach 0,94 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich meldet Vonovia ...