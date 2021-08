Foto: finanzbusiness Frauen-Fintech Vitamin startet in die Beta-Phase Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 15 | 0 | 0 06.08.2021, 13:46 | Aus dem Frauen-Fintech "Alice" wird "Vitamin". Welches neue Konzept hinter dem Namen steckt und was in der Beta-Phase ansteht, berichtet Gründerin Andrea Fernandez im Gespräch mit FinanzBusiness.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer