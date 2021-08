AlsterResearch AG Update: Formycon - Zulassung für FYB201 bei FDA eingereicht

Mit der bei der FDA erfolgten Wiedereinreichung der Zulassungsunterlagen von FYB201 hat Formycon die für 2021 wichtigste Etappe der Projektperformance genommen.

Formycon AG (Update in German) Health Care MCap EUR 579m

BUY PT EUR 80.00 (+52% potential) Read

What’s it all about?

Mit der bei der FDA erfolgten Wiedereinreichung der Zulassungsunterlagen von FYB201 hat Formycon die für 2021 wichtigste Etappe der Projektperformance genommen. Die Einreichung des Zulassungsantrags bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte Formycon bereits Ende Juni kommuniziert. Das von Formycon entwickelte Arzneimittel soll in der Indikation feuchte AMD (Gefäßerkrankung des Auges) sowie allen anderen Indikationen des Referenzproduktes (Wirkstoff: Ranibizumab, Handelsname: Lucentis®) zu den ersten Biosimilars auf dem Markt gehören. Aus einem unveränderten Kursziel von EUR 80,00 leiten wir die Bekräftigung unserer Kaufempfehlung für die Formycon-Aktie ab.