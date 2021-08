JENA (dpa-AFX) - Weniger Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie sorgen beim Jenaer Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec für einen Wachstumssprung. Nach Abschluss des dritten Quartals wies das Unternehmen ein Umsatzplus von 23,8 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro aus, wie der Vorstand am Freitag in Jena mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs kräftig auf 282,8 Millionen Euro nach 111,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Geschäftsjahr des Unternehmens geht von Oktober bis September des Folgejahres.

An der Börse kamen die Nachrichten nur zu Beginn gut an. Nachdem die Carl-Zeiss-Meditec-Aktie kurz nach Handelsstart knapp 2 Prozent zulegte, gab sie ihre Gewinne wieder ab. Lag sie am Vormittag rund 0,5 Prozent im Minus, weitete sich der Verlust bis zum Mittag auf rund 1,3 Prozent aus.