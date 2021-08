Novamind stärkt seine Kompetenzen im Bereich psychische Gesundheit durch Aufnahme einer führenden Kommunikationsexpertin

TORONTO, ONTARIO / ACCESSWIRE / 6. August 2021 / (CSE: NM | OTC: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, hat heute die Bestellung von Frau Samantha DeLenardo zum Vice President, Communications bekannt gegeben. Die Expertin wird die Öffentlichkeitsarbeit, die Marketingagenden und das Anlegerservice von Novamind beaufsichtigen.

Frau DeLenardo war einen Großteil ihrer Karriere im Gesundheitswesen tätig und hat ihre Kompetenzen im Kommunizieren von strategischen Prioritäten in großen und komplexen Gesundheitsorganisationen unter Beweis gestellt. Sie wechselt vom Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), dem größten Ausbildungskrankenhaus und führenden Forschungszentrum für psychische Gesundheit Kanadas, zu Novamind. Während ihrer Tätigkeit im CAMH war sie für die internen und externen Kommunikationsagenden zuständig, beaufsichtigte die erfolgreiche Implementierung der Online-Ressourcenzentrale für COVID-19 und psychische Gesundheit und war in leitender Funktion an der Entwicklung und Umsetzung des jüngsten Strategieplans für das Krankenhaus beteiligt.

„Für uns von Novamind steht das Wohlergehen unserer Kunden und deren Familien an erster Stelle“, sagt Frau DeLenardo. „Wir sind auf diesen für Psychedelika und psychische Gesundheit so transformativen Moment gut vorbereitet, was zu einem großen Teil dem Mut und der jahrelangen Fürsprache von Menschen mit gelebter Erfahrung und von Medizinern zu verdanken ist. Novamind ist sich der Verantwortung und der Chancen, die vor uns liegen, sehr bewusst, und ich freue mich schon darauf, die Geschichte des Unternehmens hinaus in die Welt zu tragen.“

Mit ihrer Erfahrung in der Führung leistungsstarker Teams, in der Pflege von Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen und in der Beaufsichtigung von Gesundheitssystemen und den damit verbundenen Diensten wird Frau DeLenardo Novaminds Expansionsstrategie für Kliniken und Forschungseinrichtungen in den USA maßgeblich unterstützen. Darüber hinaus wird sie die Leitung der Initiativen des Unternehmens für soziale Zwecke übernehmen und dort ihre humanitären Erfahrungen als Mitbegründerin einer nationalen Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die psychische Gesundheit von Studenten mit Ambitionen im Leistungssport einsetzt, einbringen.