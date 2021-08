NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem guten Vortag haben die US-Aktienindizes am Freitag den stark ausgefallenen Arbeitsmarktbericht unterschiedlich aufgenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial reagierte positiv - eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart taxierte ihn der Broker IG 0,19 Prozent fester bei 35 129 Punkten. Auf Wochensicht steuert er damit auf ein Plus von über einem halben Prozent zu. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 geriet indes nach der Veröffentlichung etwas unter Druck und wurde zuletzt 0,45 Prozent tiefer bei 15 113 Zählern erwartet.

Am Vortag hatten die US-Märkte auf der Zielgeraden ihre Gewinne ausgebaut - während der Nasdaq 100 ein Rekordhoch erreichte, schrammte der marktbreite S&P 500 nur haarscharf an einer neuen Bestmarke vorbei. Auch dem Dow fehlt derzeit nicht viel für einen erneuten Rekord.