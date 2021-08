CytoTools AG: Wilhelm K. T. Zours meldet erstmals Aktienbestand nach § 20 AktG

Wilhelm K. T. Zours meldet der CytoTools AG erstmals Aktienbestand gem. § 20 AktG

Nach derzeitigem Stand war die Stimmrechtsausübung durch Gesellschaften, an denen Herr Zours die Anteilsmehrheit hält, in der Hauptversammlung der CytoTools AG am 03.12.2020 unrechtmäßig

Die Stimmen der Heidelberger Beteiligungsholding AG und der DELPHI Unternehmensberatung AG hätten in der Hauptversammlung am 03.12.2020 nach derzeitigem Stand wegen fehlender Stimmrechtsmitteilung des Herrn Zours nicht ausgeübt werden dürfen

Darmstadt, 6. August 2021 - Die CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1), eine Biotechnologie Holding mit Spezialisierung auf Pharma- und Medizinprodukte, hat erstmals am 27.07.2021 eine Stimmrechtsmitteilung von Herrn Wilkelm K. T. Zours gem. § 20 AktG erhalten. Vorangegangen war ein Hinweisbeschluss des Landgerichts Frankfurt am Main, das in einem noch laufenden Anfechtungsprozess bisher davon ausgeht, dass Herr Zours die Erstattung einer Stimmrechtsmeldung gem. § 20 AktG pflichtwidrig unterlassen habe. Die Stimmen aus Aktien der CytoTools AG, die der Heidelberger Beteiligungsholding AG und der DELPHI Unternehmensberatung AG gehören, hätten demnach in der Hauptversammlung am 03.12.2020 wegen fehlender Stimmrechtsmitteilung des Herrn Zours nach § 20 AktG nicht gezählt werden dürfen.

Das bedeutet im Rückschluss, also bei Abzug der am 03.12.2020 abgegebenen Ja-Stimmen der Heidelberger Beteiligungsholding AG und der DELPHI Unternehmensberatung AG, dass der Vorschlag zur Abberufung des Aufsichtsrats der CytoTools AG am 03.12.2021 mit fast 85% der Stimmen von der Hauptversammlung abgelehnt wurde.

Ebenso wenig haben damit die Anträge, dem Vorstand das Vertrauen zu entziehen, am 03.12.2020 eine Mehrheit von der Hauptversammlung erhalten. Lediglich die Stimmabgabe der Heidelberger Beteiligungsholding AG und der DELPHI Unternehmensberatung AG haben insoweit zu anderslautenden Beschlussfeststellungen geführt.