XBiotech gibt Dividendenzahlung an Stammaktieninhaber bekannt Nachrichtenquelle: globenewswire | 06.08.2021, 15:03 | 39 | 0 | 0 06.08.2021, 15:03 | Das Unternehmen hat 75 Mio. USD an die Aktionäre ausgeschüttet AUSTIN, Texas, Aug. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) („XBiotech“) hat eine zuvor angekündigte Dividendenauszahlung in Höhe von 75.000.000,00 USD an die Inhaber seiner Stammaktien abgeschlossen. Basierend auf der Anzahl der am Stichtag für die Dividende ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Stammaktien erhielt jeder Inhaber am 23. Juli 2021 2,47 USD pro Aktie.

Aufgrund seiner starken Bilanz konnte XBiotech seinen Aktionären in den vergangenen 18 Monaten durch Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen Barmittel in Höhe von rund 495 Millionen USD bieten. Die finanzielle Stärke des Unternehmens basiert auf der erfolgreichen Entwicklung einer Pipeline von True Human-Antikörper-Arzneimittelkandidaten. John Simard erklärt: „XBiotech freut sich, seine Aktionäre mit einer Dividende von 2,47 USD pro Aktie belohnen zu können. Dass wir unseren Aktionären weiter die Möglichkeit bieten, mit der Aktie von XBiotech Geld zu verdienen, spiegelt die Stärke unseres Geschäftsansatzes wider. Am Anfang steht dabei die visionäre Strategie, eine Medikamenten-Pipeline auf der Grundlage von natürlicher menschlicher Immunität zu schaffen, die eine Reihe außergewöhnlicher Therapeutika-Kandidaten bietet. Die bei XBiotech entwickelte proprietäre Fertigungstechnologie hat unseren Kapitalaufwand für die Herstellung von Arzneimittelprodukten gesenkt, sodass wir ohne Aufnahme von Schulden eine Infrastruktur für die Arzneimittelentwicklung aufbauen konnten. Durch die Integration klinischer Abläufe konnten wir unsere eigenen klinischen Studien durchführen und mussten für die Prüfung unserer bahnbrechenden Therapien nur einen Bruchteil der Kosten aufwenden, die normalerweise durch die Zusammenarbeit mit teuren klinischen Auftragsforschungsinstituten anfallen. Darüber hinaus konnten wir aus unseren Fertigungstechnologien und dem klinischen Betrieb Auftragserlöse generieren, die die Betriebskosten in den letzten zwei Jahren weitgehend ausgeglichen haben. Kurz gesagt: Wir haben bei der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung Kurs gehalten und im Bereich der Branchenpraktiken neue Weg gefunden, um bahnbrechende Therapien zu entwickeln, die Kosten zu senken und Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen. Wir sind heute begeisterter denn je von unserer Pipeline und den Möglichkeiten, die sie bietet.“ Seite 2 ► Seite 1 von 3





