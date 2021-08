Gütersloh (ots) - Die Medienunternehmen RTL Deutschland und Gruner + Jahr gehen

zusammen, um einen neuen nationalen, crossmedialen Medien-Champion zu bilden.

Die Entscheidung folgt einem mehrmonatigen Prüfprozess mit dem Ziel, die

erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der führenden privaten TV-, Radio- und

Streaming-Gruppe des Landes und dem Verlagshaus mit seinen starken Marken zu

vertiefen. Das neue Unternehmen wird mit Beginn des kommenden Jahres operativ an

den Start gehen.



Bertelsmann-CEO Thomas Rabe sagt: "Die zuständigen Gremien, das Board der RTL

Group, der Vorstand und der Aufsichtsrat von Bertelsmann, sind zu dem Schluss

gekommen, dass RTL Deutschland und G+J ihr Wachstumspotenzial gemeinsam besser

ausschöpfen können. Mit der Bildung dieses nationalen Medien-Champions werden

die strategischen Prioritäten von Bertelsmann wie zuvor in Frankreich, den

Niederlanden und Belgien umgesetzt. Unsere Mediengeschäfte auf dem deutschen

Markt werden im Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen gestärkt." Rabe

weiter: "Kein anderes Medienunternehmen hierzulande kann ein derartiges,

gattungsübergreifendes Wachstumsbündnis schaffen. RTL Deutschland und G+J sind

ein Content-Powerhouse mit der Inhalte-Kompetenz von unter anderem 1.500

Journalistinnen und Journalisten. Die Unternehmen führen starke Inhalte und

Marken in einer Hand crossmedial zusammen. Dabei entstehen jährliche Synergien

in Höhe von rund 100 Millionen Euro - größtenteils wachstumsbedingt."







einer noch engeren Zusammenarbeit bekanntgegeben und in den Folgemonaten

verschiedene Wege ausgelotet. Aufsetzen konnten die Projektteams dabei auf der

erfolgreichen Zusammenarbeit in den von Bertelsmann gegründeten konzerninternen

Allianzen: der Ad Alliance, der Content Alliance und der Tech & Data Alliance.

RTL Deutschland und G+J werden auch nach der Zusammenlegung weiter vom engen

Austausch mit anderen Bertelsmann-Unternehmen profitieren, beispielsweise mit

Penguin Random House oder BMG.



Das neue Unternehmen weist Alleinstellungsmerkmale gegenüber den globalen

Wettbewerbern auf: Es richtet sich mit einem einzigartigen Angebot lokaler

Inhalte aller Gattungen an das Publikum in Deutschland. Dabei vereint es einige

der stärksten deutschen Medienmarken und ist kreative wie unternehmerische

Heimat vieler herausragender Talente und Medienpersönlichkeiten.



Das Unternehmen verfügt über eine hervorragende Ausgangsposition und

Wachstumsperspektiven im D2C-Geschäft. Schließlich wird es seine führende

Stellung in der Werbevermarktung durch crossmediale Kampagnen ausbauen und seine

strategischen Optionen als Plattform für mögliche Partnerschaften weiter

verbessern.



Erste redaktionelle Konzeptideen des neuen Gemeinschaftsunternehmens umfassen

etwa den crossmedialen Ausbau der Marken "Stern" und "Gala" rund um die

Themenfelder Gesellschaft, Politik, Investigatives und People sowie eine

deutliche Erweiterung der journalistischen Digitalangebote von "RTL", "Stern"

und "ntv". Mit "Stern Investigativ" entsteht ein neues TV-Format. Als Marke für

hochwertige Dokumentationen und Wissensformate wird GEO das Angebot von RTL

Deutschland auf unterschiedlichen Kanälen komplementär ergänzen und ein neues

attraktives Programmangebot für die ganze Familie schaffen. Eine erste

High-End-Dokureihe zu den größten Phänomenen unserer Zeit, die im Zusammenspiel

von RTL, RTL+ und der GEO-Redaktion entsteht, ist bereits für 2022 geplant.



Die G+J-Geschäfte DDV, Territory und Applike sowie die Beteiligung am Spiegel

werden nicht Teil des neuen Unternehmens. Sie verbleiben bei Bertelsmann.

Hamburg bleibt zudem Sitz von Gruner + Jahr.



Pressekontakt:



Bertelsmann SE & Co. KGaA

Markus Harbaum

Leiter Communications Content / Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 5241 80-2466

mailto:markus.harbaum@bertelsmann.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/4987673

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA





Im Februar hatten RTL Deutschland und Gruner + Jahr die ergebnisoffene Prüfungeiner noch engeren Zusammenarbeit bekanntgegeben und in den Folgemonatenverschiedene Wege ausgelotet. Aufsetzen konnten die Projektteams dabei auf dererfolgreichen Zusammenarbeit in den von Bertelsmann gegründeten konzerninternenAllianzen: der Ad Alliance, der Content Alliance und der Tech & Data Alliance.RTL Deutschland und G+J werden auch nach der Zusammenlegung weiter vom engenAustausch mit anderen Bertelsmann-Unternehmen profitieren, beispielsweise mitPenguin Random House oder BMG.Das neue Unternehmen weist Alleinstellungsmerkmale gegenüber den globalenWettbewerbern auf: Es richtet sich mit einem einzigartigen Angebot lokalerInhalte aller Gattungen an das Publikum in Deutschland. Dabei vereint es einigeder stärksten deutschen Medienmarken und ist kreative wie unternehmerischeHeimat vieler herausragender Talente und Medienpersönlichkeiten.Das Unternehmen verfügt über eine hervorragende Ausgangsposition undWachstumsperspektiven im D2C-Geschäft. Schließlich wird es seine führendeStellung in der Werbevermarktung durch crossmediale Kampagnen ausbauen und seinestrategischen Optionen als Plattform für mögliche Partnerschaften weiterverbessern.Erste redaktionelle Konzeptideen des neuen Gemeinschaftsunternehmens umfassenetwa den crossmedialen Ausbau der Marken "Stern" und "Gala" rund um dieThemenfelder Gesellschaft, Politik, Investigatives und People sowie einedeutliche Erweiterung der journalistischen Digitalangebote von "RTL", "Stern"und "ntv". Mit "Stern Investigativ" entsteht ein neues TV-Format. Als Marke fürhochwertige Dokumentationen und Wissensformate wird GEO das Angebot von RTLDeutschland auf unterschiedlichen Kanälen komplementär ergänzen und ein neuesattraktives Programmangebot für die ganze Familie schaffen. Eine ersteHigh-End-Dokureihe zu den größten Phänomenen unserer Zeit, die im Zusammenspielvon RTL, RTL+ und der GEO-Redaktion entsteht, ist bereits für 2022 geplant.Die G+J-Geschäfte DDV, Territory und Applike sowie die Beteiligung am Spiegelwerden nicht Teil des neuen Unternehmens. Sie verbleiben bei Bertelsmann.Hamburg bleibt zudem Sitz von Gruner + Jahr.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMarkus HarbaumLeiter Communications Content / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-2466mailto:markus.harbaum@bertelsmann.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/4987673OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA