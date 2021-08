--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------- MM stärkt Aktivitäten bei Frischfaserkarton und schafft attraktivesEntwicklungspotenzial mit erweitertem Produktportfolio- Division MM Karton wird MM Board & Paperkein StichwortWien - Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) hat den Mitte Februar 2021 vereinbartenErwerb des Werks Kwidzyn, Polen, nach Zustimmung aller relevantenWettbewerbsbehörden abgeschlossen. Die Akquisition Kwidzyn ist Teil derStrategie von MM, im hochqualitativen Frischfaserkarton (FBB) mit innovativen,nachhaltigen und kosteneffizienten Sorten zu wachsen. Darüber hinausdiversifiziert MM das Produktportfolio durch die Integration einer attraktivenZellstoff- und Papierproduktion mit Fokus auf ungestrichenes Feinpapier (UWF)und Verpackungskraftpapiere.Dem erweiterten Produktspektrum entsprechend, wird die Division MM Karton auf MMBoard & Paper umbenannt."Ich freue mich, dass wir mit ungestrichenem Feinpapier undVerpackungskraftpapier in zwei neue Kerngeschäfte einsteigen. MM Kwidzyn wirdunsere Innovationen für nachhaltigere Verpackungslösungen im wachsendenFrischfaserkartonmarkt vorantreiben und schafft auch attraktive neuePerspektiven durch die Integration von Zellstoff und Papier an einemeuropäischen Standort mit Kostenvorteilen. Wir freuen uns auf eine erfolgreicheZusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen," kommentiert Peter Oswald, CEO der MMGruppe.MM Kwidzyn betreibt am integrierten Zellstoff- und Papierstandort Kwidzyn einZellstoffwerk mit einer Jahreskapazität von rund 400.000 t und vier verbundeneKarton-/Papiermaschinen. Das Kernstück ist eine FBB-Maschine mit 260.000 tJahreskapazität Karton. Darüber hinaus ist MM Kwidzyn mit einer Papiermaschinein das Segment MF-Kraftpapier eingestiegen, um die wachsende Nachfrage nachflexiblen faserbasierten Verpackungsprodukten mit einer Jahreskapazität von75.000 t zu bedienen. Ferner betreibt MM Kwidzyn zwei der attraktivstenKopierpapiermaschinen (UWF) in Europa mit einer jährlichen Gesamtkapazität von410.000 t. Das Werk beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter.MM ist Europas führender Hersteller von Karton und Faltschachteln mit Fokus aufnachhaltige und innovative, faserbasierte Verpackungslösungen. In 2020erwirtschaftete MM Umsatzerlöse von rund 2,5 Mrd. EUR und beschäftigte rund10.000 Mitarbeiter.Rückfragehinweis:Rückfragen richten Sie bitte an:Mag. Stephan Sweerts-SporckInvestor RelationsMayr-Melnhof Karton AGBrahmsplatz 6, A-1040 WienTel.: (+43/1) 50136 - 91180e-mail: investor.relations@mm-karton.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Mayr-Melnhof Karton AGBrahmsplatz 6A-1040 WienTelefon: +43 1 50 136FAX:Email: investor.relations@mm-karton.atWWW: www.mayr-melnhof.comISIN: AT0000938204Indizes: ATX PRIME, ATXBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8821/4987682OTS: Mayr-Melnhof Karton AGISIN: AT0000938204