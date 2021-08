Ideen gesucht: LBS fördert 50 nachhaltige Projekte in NRW und Bremen / Bundesumweltministerin Svenja Schulze startet Vorausdenker-Wettbewerb 2021 (FOTO)

Münster (ots) - Sie kam schwungvoll mit dem Fahrrad zum Pressetermin: Bundesumweltministerin Svenja Schulze startete am Donnerstag bei der LBS in Münster den diesjährigen Vorausdenker-Wettbewerb für nachhaltige Projekte. Insgesamt stehen 90.000 Euro für bis zu 50 Projekte in NRW und Bremen zur Verfügung, die Einzelförderung liegt bei maximal 5.000 Euro. Ab sofort können Projektideen unter lbs-vorausdenker.de eingebracht werden.

"Es sind gerade die Menschen in unseren Vereinen und gemeinnützigen Organisationen, die richtig gute nachhaltige Ideen entwickeln", sagte die Ministerin, die die Schirmherrschaft über die Aktion übernommen hat. Gefördert werden dieses Jahr nachhaltige Projekte aus den drei Themenbereichen Umweltschutz/Umweltbildung, Familie und Kinder/Grundversorgung sowie Bauen/Wohnen und Digitalisierung.