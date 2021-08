Seit den Crashtiefs aus Anfang letzten Jahres befindet sich der Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude wieder in einer deutlichen Erholungsbewegung und markierte in diesem Jahr einen Höchststand bei 77,84 US-Dollar. Zwar gelang es dadurch an die Hochs aus Anfang 2020 anzuknüpfen, über diese Hürde konnte bislang allerdings kein nachhaltiger Anstieg vollzogen werden. Hier beißen sich Bullen derzeit die Zähne aus, für Verunsicherung sorgt die wieder aufflammende Corona-Pandemie, vor allem auch in China. Kurzzeitig könnte eine Konsolidierungsausdehnung bevorstehen und den Rohölpreis in den kommenden Wochen noch ein Stück weit abwärts drücken. Insgesamt aber verfolgt Brent Crude einen intakten Aufwärtstrend.

Aufwärtstrend intakt

Die Abschläge der letzten Tage mahnen zur Vorsicht, unterhalb von 70,00 US-Dollar auf Tagesschlusskursbasis könnte es noch einmal in den Bereich der Julitiefs bei 76,44 US-Dollar abwärts gehen, darunter findet der Energieträger um 61,00 US-Dollar eine weitere Unterstützung vor. Hierauf könnte man über entsprechende Short-Instrumente setzen, bevorzugt wird aber eine weitere Preissteigerung. Diese kann aber erst oberhalb der Barriere von 77,84 US-Dollar gelingen und dürfte Zugewinne an die Oktoberhochs aus 2018 bei 85,68 US-Dollar hervorbringen.