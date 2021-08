Teile Frankreichs werden von Sonntag an Corona-Hochrisikogebiet Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 06.08.2021, 16:12 | 39 | 0 | 0 06.08.2021, 16:12 | BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung stuft größere Teile Frankreichs als Corona-Hochrisikogebiet ein. Von Sonntag an gelte das für die Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika, teilte das Robert Koch-Institut am Freitag in Berlin mit. Die Niederlande sind nach einem Rückgang der Infektionszahlen dann nicht mehr Hochrisikogebiet./cn/DP/men



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer