Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

NRW schickt über eine Million Dosen Corona-Impfstoffe zurück Mehr als eine Million Dosen an nicht benötigtem Corona-Impfstoff werden aus dem Landeslager Nordrhein-Westfalen an den Bund zurückgegeben. Wie die "Welt" am Freitag berichtete, hat das Landesgesundheitsministerium 922 400 Dosen Astrazeneca und 125 …