BGH setzt verbraucherfreundliche Linie im Daimler-Abgasskandal fort / OLG muss neu verhandeln / Dr. Stoll & Sauer sieht beste Chancen für Verbraucher und führt Musterfeststellungsklage gegen Mercedes

Lahr (ots) - Die Chancen der Verbraucher im Diesel-Abgasskandal, Ansprüche gegendie Daimler AG durchzusetzen, stehen so gut wie nie. Dafür sorgte erneut derBundesgerichtshof (BGH) mit einem verbraucherfreundlichen Urteil. Am 23. Juni2021 machte der siebte Senat dabei deutlich, dass die Zeiten vorbei sind, indenen Gerichte Mercedes-Verfahren mit dem Hinweis abbügeln konnten, die Klägerargumentierten "ins Blaue" hinein. Der BGH verwies ein Verfahren an dasOberlandesgericht Brandenburg zurück und rügte dessen Beschluss als"rechtsfehlerhaft" (Az. VII ZB 42/20).Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer empfiehlt betroffenen Mercedes-Kunden dieanwaltliche Beratung im kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzleigehört zu den führenden im Abgasskandal. Die Inhaber vertreten denVerbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in der Musterfeststellungsklage gegendie Daimler AG. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/musterfeststellungsklage-mercedes) Bereits 2020 haben Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer im Auftragdes vzbv für 260.000 VW-Kunden einen 830-Millionen-Euro- Vergleich (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage) mit ausverhandelt.