Nach den Messen im Juli hat TAAT bereits 68 neue Erstbestellungen abgeschlossen, was die Gesamtzahl der US-Läden auf ca. 500 erhöht

Las Vegas und Vancouver, 6. August 2021 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (Frankfurt: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen unabhängig von den Verkäufen über seine regulären Kanäle insgesamt 68 neue Erstbestellungen von Kontakten abgeschlossen hat, die auf zwei Messen in Las Vegas geknüpft wurden, auf denen das Unternehmen Ende Juli 2021 ausstellte, wobei sich weitere Käuferanfragen in der Pipeline befinden. Auf dem The HQ Event, einer Fachmesse für Lifestyle-Produkte, die in Caesars Palace stattfand, wurde TAAT von den anwesenden Einkäufern als Bestes Neues Produkt auf der Messe sowie als zweitplatzierter Gewinner des Preises Best in Show ausgezeichnet. TAAT stellte in der folgenden Woche auch auf der CHAMPS in Las Vegas aus, einer wesentlich größeren Messe mit einem stärkeren Schwerpunkt auf Tabakprodukten, bei der die Ausstellerplätze schon lange vor dem Eröffnungstag der Veranstaltung ausverkauft waren. Diese beiden Veranstaltungen waren die ersten B2B-Messeauftritte des Unternehmens nach der Markteinführung von TAAT im vierten Quartal 2020, und das Unternehmen plant, im Jahr 2021 auf mehreren weiteren Fachmessen auszustellen.

In einer Pressemitteilung vom 16. Juli 2021 erläuterte das Unternehmen seine Fortschritte beim Aufbau seiner neuen Anlagen im Raum Las Vegas, Nevada, die noch in diesem Monat in Betrieb genommen werden und die Kapazitäten für die Herstellung des Beyond Tobacco-Basismaterials von TAAT erheblich erweitern werden. Um die Auftragsabwicklung zu optimieren, hat das Unternehmen die Größe seiner Abwicklungsstation in den neuen Produktionsstätten im Vergleich zu seinem ursprünglichen Standort an der West Post Road mehr als verdreifacht. Das Unternehmen geht davon aus, dass es von den Erweiterungen dieser Anlagen profitieren wird, wenn mehr TAAT-Bestellungen aufgrund von Messekontakten zusätzlich zu Großhandels- und Direktverkäufen an Raucher ab 21 Jahren im Rahmen der bestehenden Vermarktungsinitiativen des Unternehmens eingehen.

Der Chief Executive Officer von TAAT, Setti Coscarella, war vom 27. bis 30. Juli 2021 am Stand des Unternehmens auf der CHAMPS-Messe in Las Vegas anwesend. Videomaterial von der Messe, in dem TAAT zu sehen ist, können Sie durch Anklicken des obigen Bildes oder durch Anklicken hier (https://www.youtube.com/watch?v=4SXuZ0oJD8Q) ansehen.