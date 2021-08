Grüne Welle, Marktkommentar von Kai Johannsen

Der Markt ist damit auf Rekordkurs: Das Emissionsvolumen würde damit 59 Prozentüber den 533 Mrd. Dollar des Vorjahres liegen. Zum Vergleich: Das gesamteweltweit ausstehende Marktvolumen von Green, Social und Sustainability Bondsbetrug per Anfang dieses Monats laut Bonddata 1,86 Bill. Dollar. Der Markt istdamit auch größer als die gesamte ausstehende Staatsschuld der BundesrepublikDeutschland, die per Anfang August bei 1,55 Bill. Euro lag.Zur Erinnerung: Ins Leben gerufen wurden Green Bonds erst 2007 von der imGroßherzogtum Luxemburg beheimateten Europäischen Investitionsbank (EIB), derBank der EU. Und der Markt dieser Bonds trifft auf ein erheblichesNachfragevolumen. Gemäß Schätzungen der Global Sustainable Investment Alliancewird das Volumen des Sustainable-Investment-Universums mit mehr als 35 Bill.Dollar (die Billion im deutschen Sinne) angegeben. Nachfrage nach solchenInstrumenten ist demzufolge mehr als reichlich vorhanden.Die Green Bonds legen dabei überdurchschnittlich zu. Im zweiten Quartal kamenlaut Moody's grüne Anleihen für 94 Mrd. Dollar. Das waren zwar 10 Prozentweniger als die 105 Mrd. Dollar im ersten Vierteljahr, aber 48 Prozent mehr alsim ersten Quartal 2020. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden GreenBonds für 199 Mrd. Dollar begeben (+ 78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum,als die Corona-Pandemie für einen enormen Rückgang der grünen Bondemissionensorgte).Im Herzen Europas vor fast anderthalb Jahrzehnten erfunden, dominieren dieeuropäischen Adressen auch heutzutage das Green-Bond-Emissionsgeschäft: 54Prozent aller weltweit emittierten Green Bonds wurden in den ersten sechsMonaten des Jahres laut Moody's von europäischen Adressen begeben. Es folgen derasiatisch-pazifische Raum und Nordamerika mit Marktanteilen von 22 Prozent bzw.16 Prozent.Und für Nachschub ist nach der Ende dieses Monats auslaufenden Sommerpausegesorgt. Gleich im September legt Europa nach. Die Europäische Union (EU) wirdihre ersten grünen Anleihen bringen. Zudem hat sich ein weiterer europäischerEmittent angekündigt: Das Königreich Spanien will ebenfalls in den Club grünerStaatsanleiheemittenten eintreten. Beiden Adressen ist eine sehr guteInvestorenresonanz praktisch sicher. Alles andere wäre eine Überraschung.Die zu erwartende gute Nachfrage gründet sich auf drei Faktoren. Erstens ist beiDebüt-Emissionen regelmäßig eine große Orderflut auszumachen, denn jeder willbei Erstlingswerken dabei sein, um auch Erfahrungen mit diesem Emittenten zusammeln. Das muss für spätere Emissionen kein Nachteil sein. Zweitens bekommenInvestoren durch einen neuen Namen die Möglichkeit, ihr Portfolio zudiversifizieren. Drittens: Es besteht ein hohes Kaufpotenzial im nachhaltigenInvestmentuniversum, so dass in der Folgezeit die Nachfrage, die im Primärmarktaufgrund inflationierter Orders nicht bedient werden konnte, auf denSekundärmarkt trifft. Das bedeutet, dass es zu einer guten Performance kommt,die Bonds also ein größer werdendes Greenium aufweisen (Green + Premium), d. h.die Green Bonds rentieren unter den herkömmlichen Bonds.Der Markt wird spätestens ab September weiter zulegen, und damit besteht einegute Chance, dass die 2-Bill.-Dollar-Marke am Markt für Green, Social undSustainability Bonds noch in diesem Jahr geknackt wird.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4988045OTS: Börsen-Zeitung