RBC stuft ING GROEP N.V. auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 11 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die von der niederländischen Bank beabsichtigte Ausschüttung von Überschusskapital zur Steigerung der Erträge für die Aktionäre habe ihr nun genug Zuversicht gegeben, um Überschusskapital in ihrer Bewertung zu berücksichtigen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bislang sei dies angesichts eines unklaren Pfades hinsichtlich der Kapitalausschüttungen nicht der Fall gewesen./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 14:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2021 / 14:57 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.