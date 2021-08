Tech Mahindra wird im ISG Provider Lens Quadrant Report 2021 zum Marktführer für Cybersicherheitslösungen und -dienstleistungen benannt

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Transformation, Unternehmensberatung und Business Re-Engineering, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen im ISG Provider Lens Cybersecurity Solutions & Services Quadrant Report 2021 als führend im Bereich Managed Security Services (MSS) für den Mittelstand eingestuft wurde. Tech Mahindra wurde sowohl in Großbritannien als auch in den Vereinigten Staaten in der Kategorie „Leader“ (führender Anbieter) ausgezeichnet.

Die Auszeichnung bekräftigt Tech Mahindras Einsatz für die Bereitstellung eines stabilen Sicherheitsökosystems für Kunden auf der ganzen Welt und für die Bereitstellung umfassender Cybersicherheitslösungen, die auf deren individuelle Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Im ISG Provider Lens Report in Großbritannien wurde Tech Mahindra als einer von fünf branchenführenden Anbietern für sein Security Operation Center (SOC), seine bewährten MSS-Verfahren und seine KI-gestützte Plattform ausgezeichnet, die eine schnellere Erkennung und Meldung von Bedrohungen ermöglicht.