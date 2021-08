STOCK SELECTION EUROPE Wochenausgabe KW 32 Die Bullenherde wird schwächer … warten die Geier schon?

Wer die üblichen Vorsichtsregeln des Investierens seit vergangenen Frühjahr ignoriert hat, fuhr am besten. Eine Phase wie diese erlebt der Aktienmarkt nicht zum ersten Mal. Aber sie tauchen nicht so oft auf, als dass die meisten Anleger sie schon einmal erlebt hätten. Daher glauben viele nicht daran, dass so etwas am Ende immer schiefgeht. Doch eine Hausse darf nicht zu lange ohne Nahrung bleiben, sonst kippt sie. Während viele das gar nicht bemerken, nähern wir uns diesem Punkt an, die Reaktionen auf die Quartalsergebnisse sind dafür ein Indiz mehr. Über den Bullen schweben die Geier - aber ist der Weg nach oben damit verstellt? Nicht zwingend … lesen Sie weiter!