Diese Woche war es so, wie bereits erwartet: Handel in enger Range unterlegt mit einer Flut guter bis sehr guter Quartalsergebnisse. Wer auch nur „knapp“ die Erwartungen verfehlte wurde abgestraft, teilweise wurden selbst Topergebnisse für Gewinnmitnahmen genutzt. Aber trotzdem:

Trotz Delta-Sorgen, Chipmangel, angespannten „Versorgungslinien“ in der weltweiten Arbeitsteilung: Die Zeichen standen wieder einmal in Richtung neuer Rekordstände. Auch wenn diese letztendlich um 2 DAX-Punkte nicht erreicht werden konnten, gab es gerade gegen Ende der Woche eine klare „Rekordstimmung“, die sich durchaus bis in die nächste Woche fortsetzen könnte. Auch wenn der Schwung „nach oben“ an Dynamik und Euphorieschüben vermissen lässt, könnte gerade diese fehlende Euphorie letztendlich den Ausschlag geben. Ob dann nach Erreichen neuer Höchststände die Dynamik entsteht, die notwendig wäre Kurse von 16.000 Punkten ins Auge zu fassen, könnte bezweifelt werden. Korrekturmodus nach neuen Rekordständen scheint möglich, wobei diese Woche eher die Bullen anfütterte.

Letztes Wochenende

Nochmals erinnert sei an: „15 % Rendite pro Jahr sind das Ziel…“ Lukas Spang im Interview. MBB, Nagarro, SNP & der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund. Gerade kleinere Werte können sich möglicherweise leichter von einem volatiler werdenden Gesamtmarkt absetzen. Und letztes Wochenende gab es natürlich den üblichen KW30: Enge Handelsspanne, am Ende Minus 0,8 % auf Wochensicht. News von Steinhoff, BioNTech, PREOS, Nel, Hamborner, Grenke, … . Korrektur oder Party voraus?

Montag

Nach einem Start bei 15.631,70 Punkten schliesst der Markt leicht tiefer bei 15.568,73 Punkten. Wöhrend die norwegische Nel Fehler des letzten Quartals vermeiden will – die Enttäuschung über schlechte Quartalszahlen: H2-Update: Am 19.08. will Nel wohl das Desaster der Q1 Zahlen vermeiden. Man gibt den Analysten Hinweise für Q2 an die Hand.Ob das wirklich der Aktie hilft? Liefern andere einfach ab: hGears Aktie ist weit unter Emissionspreis zu bekommen. Ist sie auch günstig? Halbjahreszahlen liegen im Plan. Und Stabilus ist wieder auf den alten Wachstumspfad zurückgekehrt. Und die Prognose wird „am oberen Ende“ präzisiert. Aktie unbeeindruckt – fällt.