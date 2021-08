Politik Über 45 Millionen Deutsche vollständig geimpft Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 07.08.2021, 11:28 | 45 | 0 | 0 07.08.2021, 11:28 | Foto: Impfung, über dts Nachrichtenagentur Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der in Deutschland vollständig Geimpften ist am Samstag auf über 45 Millionen gestiegen. Die Quote erreicht damit 54,5 Prozent (Vortag: 54,1 Prozent).



Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit. Erstmalig geimpft sind 51,8 Millionen - entsprechend 62,3 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 62,2 Prozent). Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht selbst am Wochenende keine Zahlen mehr.

