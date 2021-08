Carlyle kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Schaltbau an

Hochattraktives Barangebot von EUR 53,50 je Aktie; Angebotspreis entspricht einer Prämie von 32% auf den Schlusskurs der Schaltbau-Aktie am 6. August 2021 sowie einer Prämie von 44% auf den volumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs

Carlyle und Schaltbau haben eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet; der Vorstand von Schaltbau unterstützt das Angebot

Carlyle hat unwiderrufliche Zusagen von Aktionären erhalten, die rund 69% des gesamten Aktienkapitals von Schaltbau repräsentieren und ihre Aktien im Zuge des Angebots andienen werden

Carlyle wird das Management von Schaltbau dabei unterstützen, die Transformations- und Wachstumsstrategie zum Nutzen aller Stakeholder voranzutreiben und zu beschleunigen

München, 7. August 2021. - Voltage BidCo GmbH (die "Bieterin"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von durch The Carlyle Group ("Carlyle") beratene Fonds, hat heute ihre Entscheidung veröffentlicht, für den Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der Schaltbau Holding AG ("Schaltbau" bzw. das "Unternehmen") ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar (das "Angebot") an alle Aktionäre des Unternehmens abzugeben.

Schaltbau ist ein führender Technologie-Anbieter für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur, Straßenfahrzeuge und weitere industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist ein wichtiger Technologie-Partner für sichere und nachhaltige Mobilitäts- und Energielösungen und weithin bekannt für seine globale Führungsrolle in der Gleichstromtechnologie.

Carlyle wird den Aktionären von Schaltbau eine Gegenleistung von EUR 53,50 je Aktie in bar anbieten. Der Angebotspreis entspricht einer hochattraktiven Prämie von 32% auf den XETRA-Schlusskurs der Schaltbau-Aktie am 6. August 2021, dem letzten Handelstag vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots, sowie einer Prämie von 44% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots. Auf Basis des Angebotspreises beläuft sich der Wert des gesamten, vollständig verwässerten Aktienkapitals von Schaltbau auf EUR 584 Mio.; dies entspricht einem Unternehmenswert von EUR 709 Mio.